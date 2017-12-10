Через негоду на західній Україні було знеструмлено понад 80 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В ніч на 10 грудня через складні погодні умови у Львівській та Закарпатській областях без світла залишились 84 населених пункти. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Державної служби з питань надзвичайних ситуацій України.
“Протягом 9 та в ніч на 10 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 84 населених пунктів у 2 областях, а саме: Львівська — 43 н.п. та Закарпатська — 41 н.п. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 грудня через негоду на Закарпатті призупинили рух вантажівок на трасі Київ-Чоп.