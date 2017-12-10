Из-за непогоды на подъезде к Киеву образовался транспортный коллапс
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Из-за снега и гололеда на подъезде к Киеву образовался транспортный коллапс, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества dtp.kiev.ua.
"Транспортный коллапс на подъезде к Киеву! По Одесской трассе, в направлении Киева, примерно 120 км от столицы, стоят # фуры в два ряда. Ужасный гололед", - говорится в сообщении.
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Так, в настоящее время в работе задействовано 313 единиц спецтехники предприятий КК "Киевавтодор", в том числе 78 снегоочистительных машин, 106 солеразбрасывателей, 48 тракторов со специальным снегоочистительным оборудованием и тому подобное.
Завтра в Киеве ожидают гололед, водителям советуют "переобуть" авто.