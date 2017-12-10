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Через негоду на під'їзді до Києва утворився транспортний колапс

Через негоду на під'їзді до Києва утворився транспортний колапс

Київ • УНН

 • 24403 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Через сніг та ожеледь на під'їзді до Києва утворився транспортний колапс, передає УНН із посиланням на повідомлення у Facebook спільноти dtp.kiev.ua.

"Транспортний колапс на під'їзді до Києва! По Одеській трасі, в напрямку Києва, приблизно 120 км від столиці, стоять # фури в два ряди. Жахливий ожеледь", - йдеться у повідомленні.

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Так, наразі до роботи задіяно 313 одиниць спецтехніки підприємств КК “Київавтодор”, у тому числі 78 снігоочисних машин, 106 солерозкидувачів, 48 тракторів зі спеціальним снігоочисним обладнанням тощо.

Завтра у Києві очікують ожеледь, водіям радять “перевзути” авто.

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