Из-за непогоды во Львовской области двадцать населенных пунктов остались без света
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 января. УНН. Во Львовской области в результате непогоды обесточены 20 населенных пунктов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
"Об обесточивании населенных пунктов в отдельных областях Украины: с 15 на 16 января в результате неблагоприятных погодных условий (небольшой мокрый снег, обледенение), из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач, обесточены 20 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
По сообщению Украинского Гидрометцентра, 16 января в Украине без осадков, лишь в восточных областях небольшой мокрый снег, местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура -1...-6 мороза, в восточных областях и Приазовье около 0 градусов. В Киевской области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.