Через негоду на Львівщині двадцять населених пунктів залишились без світла

“Щодо знеструмлення населених пунктів в окремих областях України: з 15 на 16 січня внаслідок несприятливих погодних умов (невеликий мокрий сніг, обледеніння), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 20 населених пунктів”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.

За повідомленням Українського Гідрометцентру, 16 січня в України без істотних опадів, лише у східних областях невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Температура −1...-6 морозу, у східних областях та Приазов’ї близько 0 градусыв. На Київщині без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.