Из-за непогоды в Луганской области обесточены 27 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За осложнения погодных условий произошло обесточивание 27 населенных пунктов в Луганской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В период 21 и 22 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 27 населенных пунктов в Луганской области", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на подконтрольной украинскому правительству части Луганской области более 20 тыс. Человек остались без света .