Из-за непогоды в Луганской области обесточены 27 населенных пунктов

"В период 21 и 22 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 27 населенных пунктов в Луганской области", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на подконтрольной украинскому правительству части Луганской области более 20 тыс. Человек остались без света .