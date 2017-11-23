Через негоду на Луганщині знеструмлено 27 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 27 населених пунктів у Луганській області, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"В період 21 та 22 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 27 населених пунктів у Луганській області", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на підконтрольній українському уряду частині Луганської області понад 20 тис. людей залишилися без світла.