Через негоду на Луганщині знеструмлено 27 населених пунктів

"В період 21 та 22 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 27 населених пунктів у Луганській області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на підконтрольній українському уряду частині Луганської області понад 20 тис. людей залишилися без світла.