Из-за непогоды без света остаются 23 населенных пункта

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 23 населенных пункта в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро 2 июля из-за непогоды в Украине были без света 42 населенных пункта в двух областях - Днепропетровской и Луганской.