Через негоду без світла залишаються 23 населених пункти на Дніпропетровщині

“Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 23 населених пункти у Дніпропетровській області”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, станом на ранок 2 липня через негоду в Україні були без світла 42 населених пункти у двох областях — Дніпропетровській і Луганській.