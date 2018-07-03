Через негоду без світла залишаються 23 населених пункти на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Знеструмленими внаслідок негоди залишаються 23 населених пункти в Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 23 населених пункти у Дніпропетровській області”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 2 липня через негоду в Україні були без світла 42 населених пункти у двох областях — Дніпропетровській і Луганській.