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Через негоду без світла залишаються 23 населених пункти на Дніпропетровщині

Через негоду без світла залишаються 23 населених пункти на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Знеструмленими внаслідок негоди залишаються 23 населених пункти в Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

“Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 23 населених пункти у Дніпропетровській області”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, станом на ранок 2 липня через негоду в Україні були без світла 42 населених пункти у двох областях — Дніпропетровській і Луганській.

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