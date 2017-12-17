Из-за непогоды на Закарпатье никто не погиб и не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В результате паводка на Закарпатье никто не погиб и не пострадал. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента по реагированию на чрезвычайные ситуации в Украине Владимир Демчук, передает УНН.
"Основные усилия ГСЧС были направлены на то, чтобы не допустить человеческих жертв. В настоящее время информации о жертвах и пострадавших не поступало. Поэтому основную задачу, которая стояла перед ГСЧС можно считать выполненной", - сказал В.Демчук.
Он отметил, что "пик" опасности уже истек.
"В течение 16 декабря мы зафиксировали самую сложную ситуацию с прохождением паводка на территории Закарпатской области", - сказал Демчук.
По его словам, подтопления произошло в 8 районах края. Самая сложная ситуация была и Иршавском районе. Сейчас ситуация стабилизируется.
"О транспортном сообщении, то ситуация тоже стабилизируется. Проблемных вопросов по передвижению нет", - добавил В.Демчук.
ГСЧС продолжает принимать соответствующие меры.
Напомним, по информации ГСЧС в Закарпатской области, из-за паводка на Закарпатье подтопило почти 1000 хозяйств.
Как сообщал УНН, из-за паводка на Закарпатье эвакуировали почти полторы сотни человек.