Через негоду на Закарпатті ніхто не загинув і не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Внаслідок паводку на Закарпатті ніхто не загинув і не постраждав. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту з реагування на надзвичайні ситуації в Україні Володимир Демчук, передає УНН.
"Основні зусилля ДСНС були спрямовані на те, щоб не допустити людських жертв. На даний час інформації щодо жертв і постраждалих не надходило. Тому основне завдання, яке стояло перед ДСНС можна вважати виконаним", - сказав В.Демчук.
Він зазначив, що "пік" небезпеки уже минув.
"Протягом 16 грудня ми зафіксували найскладнішу ситуацію із проходженням паводка на території Закарпатської області", - сказав В. Демчук.
За його словами, підтоплення сталося у 8 районах краю. Найскладніша ситуація була і Іршавському районі. Нині ситуація стабілізується.
"Щодо транспортного сполучення, то ситуація теж стабілізується. Проблемних питань по пересуванню не має", - додав В.Демчук.
ДСНС продовжує вживати відповідні заходи.
Нагадаємо, за інформацією ДСНС у Закарпатській області, через паводок на Закарпатті підтопило майже 1000 господарств.
Як повідомляв УНН, через паводок на Закарпатті евакуювали майже півтори сотні людей.