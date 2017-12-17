Через негоду на Закарпатті ніхто не загинув і не постраждав

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Внаслідок паводку на Закарпатті ніхто не загинув і не постраждав. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту з реагування на надзвичайні ситуації в Україні Володимир Демчук, передає УНН.