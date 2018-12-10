Из-за нападения на журналиста в Краматорске открыли производство
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. По факту нападения на журналиста в Краматорске Донецкой области открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского отдела полиции, передает УНН.
Так, инцидент произошел 9 декабря в второй половине дня в одном из парков города Краматорска.
"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком до 3 лет... Сейчас проводятся все необходимые следственные действия", – говорится в сообщении.
По словам потерпевшего, в парке неизвестные помешали видеосъемке и удалили запись из его личного мобильного телефона.
Напомним, в Краматорске напали на журналиста, который снимал на мобильный телефон укладке асфальта в дождливую погоду.