Побили журналіста, який фільмував укладання асфальту під дощем
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У місті Краматорськ Донецької області напали на журналіста, який фільмував на мобільний телефон асфальтування в дощову погоду. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, інцидент стався 9 грудня близько 18:00, коли журналіст повертався додому через парк імені Пушкіна.
"Андрій помітив, як у дощову погоду робітники вкладають асфальт. Дістав мобільний, попередивши, що журналіст, і почав зйомку, за що і постраждав", – написав Томіленко.
Усе проходило "ніби й спокійно та мирно", однак до журналіста підійшов чоловік – як припускається, бригадир дорожньої служби чи підрядник. Він став вимагати, щоб "журналіст припинив зйомку та видалив усі файли".
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"Пояснив, що працюю журналістом, готую новину про те, як витрачаються гроші платників податків, а він перешкоджає моїй роботі. Але такі аргументи не надто подіяли – цей працівник заходився кричати, буцімто, не маю права знімати людей та їхню роботу", – розповів постраждалий журналіст.
Чоловік почав виривати телефон та вдарив журналіста кулаком в обличчя. Заволодівши мобільним, він намагався видалити всі файли.
"Проте в нього це погано виходило, тож він силою примусив мене стерти всі записи. Після події одразу пішов до відділку поліції та написав заяву про перешкоджання журналістській діяльності – стаття 171. Побої знімати не став, адже надто великих уражень не зазнав. Натомість через агресивні дії працівника комунальної служби не зміг виконати свою роботу. У поліції доволі оперативно уточнили всі деталі, пообіцяли зв’язатися зі мною", – додав журналіст.
Нагадаємо, журналіста одного з інформаційних порталів побили у Кривому Розі. Журналіст готував матеріал про жорстоке поводження з тваринами.