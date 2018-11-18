Під час акції в підтримку трансгендерів постраждав канадський журналіст

“Канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції, під час сутичок влучили в обличчя і розбили окуляри”, — йдеться у повідомленні.

Як розповіли організатори, марш був зірваний, однак його учасникам вдалось провести короткий 20-хвилинний мітинг.

За їхніми словами, після того як кілька разів переносилося місце акції, поліція біля станції метро “Університет” “почала буквально штовхати усіх учасників та учасниць до входу в метро”.

“Поліція діалогу у грубій формі наказала „згортатися“, а також намагалися прибрати в учасниць мітингу барабани, оскільки „це не цирк“”, — повідомили в організації.

Активісти у зв’язку з цим наголосили, що в Україні “підвищується рівень праворадикальної агресії та насилля”, а поліція “під тиском радикальних груп заявила, що не здатна забезпечити безпеку” і не здатна “забезпечити реалізацію прав і свобод людини”.

Зазначимо, при цьому в київській поліції повідомили про запобігання провокації під час акції біля станції метро “Університет”. За словами правоохоронців, поліцейські, аби не допустити конфліктів, розділили учасників.

Нагадаємо, 18 листопада у Києві мав відбутися марш до Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей, однак він був зірваний.

Раніше УНН повідомляв, що під час конфлікту двоє дівчат постраждали від розпилення газу.