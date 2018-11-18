У Києві зірвали марш на підтримку трансгендерів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У центрі Києва не відбувся марш на підтримку трансгендерів, передає кореспондент УНН.
Марш мав розпочатися від парку Шевченка, однак точка збору була змінена на метро "Університет", оскільки на запланованому місці зібралися ті, хто протестує проти такої акції.
Біля метро "Університет" в учасників летіли димові шашки, проте сутичок не було.
У супроводі поліції учасників маршу супроводили до метрополітену. Всередину станції метро "Університет" не пускали людей. Правоохоронці стояли кордоном, щоб за активістами не пройшли ті, хто протестує проти акції. Однак зі станції людей випускали.
Як повідомляв УНН, радикали погрожували учасникам маршу на підтримку трансгендерних людей.