У Києві зірвали марш на підтримку трансгендерів

ukru
Ексклюзив
09:46 • 17055 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 36792 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 87952 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 211681 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 508928 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 473981 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 465960 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333951 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268976 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 542524 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 110375 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 113989 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 108539 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 100316 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 66599 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 87873 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 460759 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 542503 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 465456 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 413864 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 21307 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 178461 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 174875 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 174908 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 168981 перегляди
Актуальне
У Києві зірвали марш на підтримку трансгендерів

У Києві зірвали марш на підтримку трансгендерів

Київ • УНН

 • 20881 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У центрі Києва не відбувся марш на підтримку трансгендерів, передає кореспондент УНН.

Марш мав розпочатися від парку Шевченка, однак точка збору була змінена на метро "Університет", оскільки на запланованому місці зібралися ті, хто протестує проти такої акції.

Біля метро "Університет" в учасників летіли димові шашки, проте сутичок не було.

У супроводі поліції учасників маршу супроводили до метрополітену. Всередину станції метро "Університет" не пускали людей. Правоохоронці стояли кордоном, щоб за активістами не пройшли ті, хто протестує проти акції. Однак зі станції людей випускали.

Як повідомляв УНН, радикали погрожували учасникам маршу на підтримку трансгендерних людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.88
Bitcoin
$87,158.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,056.69
Ethereum
$2,095.88