В Киеве сорвали марш в поддержку трансгендеров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В центре Киева не состоялся марш в поддержку трансгендеров, передает корреспондент УНН.
Марш должен был начаться от парка Шевченко, однако точка сбора была изменена на метро "Университет", поскольку на запланированном месте собрались те, кто выступает против такой акции.
Возле метро "Университет" у участников летели дымовые шашки, однако столкновений не было.
В сопровождении полиции участников марша провели в метрополитен. Внутрь станции метро "Университет" не пускали людей. Правоохранители стояли рубежом, чтобы за активистами не прошли те, кто протестует против акции. Однако со станции людей выпускали.
Как сообщал УНН, ранее радикалы угрожали участникам марша в поддержку трансгендерных людей.