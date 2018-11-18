Во время акции в поддержку трансгендеров пострадал канадский журналист

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Канадскому журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции в поддержку трансгендерных людей в Киеве, во время конфликта попали в лицо и разбили очки. Об этом говорится на странице в Facebook организаторов марша, ОО "Инсайт", передает УНН.