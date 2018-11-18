Во время акции в поддержку трансгендеров пострадал канадский журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Канадскому журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции в поддержку трансгендерных людей в Киеве, во время конфликта попали в лицо и разбили очки. Об этом говорится на странице в Facebook организаторов марша, ОО "Инсайт", передает УНН.
"Канадскому журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции, во время столкновений попали в лицо и разбили очки", - говорится в сообщении.
Как рассказали организаторы, марш был сорван, однако его участникам удалось провести короткий 20-минутный митинг.
По их словам, после того как несколько раз переносилось место акции, полиция возле станции метро "Университет" "начала буквально заталкивать всех участников и участниц к входу в метро".
"Полиция диалога в грубой форме приказала "сворачиваться", а также пытались забрать у участниц митинга барабаны, поскольку "это не цирк"", - сообщили в организации.
Активисты в связи с этим отметили, что в Украине "повышается уровень праворадикальной агрессии и насилия", а полиция "под давлением радикальных групп заявила, что не способна обеспечить безопасность» и не способна "обеспечить реализацию прав и свобод человека".
Отметим, при этом в киевской полиции сообщили о предотвращении провокации во время акции возле станции метро "Университет". По словам правоохранителей, полицейские, чтобы не допустить конфликтов, разделили участников.
Напомним, 18 ноября в Киеве должен был состояться марш к Международному дню памяти трансгендерных людей, однако он был сорван.
Ранее УНН сообщал, что во время конфликта две девушки пострадали от распыления газа.