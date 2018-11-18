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Двоє дівчат постраждали під час акції на підтримку трансгендерів у Києві

Двоє дівчат постраждали під час акції на підтримку трансгендерів у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Двоє дівчат постраждали від розпилення газу під час конфлікту біля станції метро "Університет" у Києві, де мала відбутися акція на підтримку трансгендерних людей. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Біля станції метро "Університет" двоє дівчат постраждали від того, що хтось розпилив у них газовий балончик. Вони спустилися у підземний перехід, де їм була надана медична допомога.

За повідомленням поліції Києва, правоохоронці продовжують нести службу у центральній частині міста.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва зірвали марш на підтримку трансгендерів. Марш мав стартувати від парку Шевченка, однак точка збору була змінена на метро "Університет", оскільки на запланованому місці зібралися ті, хто протестує проти такої акції.

Біля метро "Університет" в учасників летіли димові шашки, проте сутичок не було.

У супроводі поліції учасників маршу провели до метрополітену, після чого тимчасово був закритий вхід на станцію, щоб за активістами не пройшли ті, хто протестує проти маршу.

Наразі станція "Університет" відкрита.

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