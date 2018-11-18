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Две девушки пострадали во время акции в поддержку трансгендеров в Киеве

Две девушки пострадали во время акции в поддержку трансгендеров в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14052 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Две девушки пострадали от распыления газа во время конфликта возле станции метро "Университет" в Киеве, где должна была состояться акция в поддержку трансгендерных людей. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Возле станции метро "Университет" две девушки пострадали от того, что кто-то распылил в них газовый баллончик. Они спустились в подземный переход, где им была оказана медицинская помощь.

По сообщению полиции Киева, правоохранители продолжают нести службу в центральной части города.

Как сообщал УНН, в центре Киева сорвали марш в поддержку трансгендеров. Марш должен был стартовать от парка Шевченко, однако точка сбора была изменена на метро "Университет", поскольку на запланированном месте собрались те, кто протестует против такой акции.

У метро "Университет" в участников летели дымовые шашки, однако столкновений не было.

В сопровождении полиции участников марша провели в метрополитен, после чего временно был закрыт вход на станцию, чтобы за активистами не прошли те, кто протестует против марша.

Сейчас станция "Университет" открыта.

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