Избили журналиста, который снимал укладку асфальта под дождем
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В городе Краматорск Донецкой области напали на журналиста, который снимал на мобильный телефон асфальтирование в дождливую погоду. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, инцидент произошел 9 декабря около 18:00, когда журналист возвращался домой через парк имени Пушкина.
"Андрей заметил, как в дождливую погоду рабочие укладывают асфальт. Достал мобильный, предупредив, что журналист, и начал съемку, за что и пострадал", – написал Томиленко.
Все проходило "будто и спокойно и мирно", однако к журналисту подошел мужчина – предположительно, бригадир дорожной службы или подрядчик. Он потребовал, чтобы "журналист прекратил съемку и удалил все файлы".
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"Объяснил, что работаю журналистом, готовлю новость о том, как расходуются деньги налогоплательщиков, а он препятствует моей работе. Но такие аргументы не слишком подействовали – этот работник стал кричать, якобы, не имею права снимать людей и их работу", – рассказал пострадавший журналист.
Мужчина начал вырывать телефон и ударил журналиста кулаком в лицо. Завладев мобильным, он пытался удалить все файлы.
"Однако у него это плохо получалось, и он силой заставил меня стереть все записи. После происшествия сразу пошел в отделение полиции и написал заявление о препятствовании журналистской деятельности – статья 171. Побои снимать не стал, ведь слишком больших поражений не получил. Зато из-за агрессивных действий работника коммунальной службы не смог выполнить свою работу. В полиции достаточно оперативно уточнили все детали, пообещали связаться со мной", – добавил журналист.
Напомним, журналиста одного из информационных порталов избили в Кривом Роге. Журналист готовил материал о жестоком обращении с животными.