У Кривому Розі побили журналіста, який розслідував отруєння собак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Журналіста одного з інформаційних порталів побили сьогодні у Кривому Розі. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook, передає УНН.
"У Кривому Розі побили журналіста, який готував матеріал про жорстоке поводження з тваринами. Подія трапилася сьогодні, 18 липня, на території КП "Швидкісний трамвай", - написав Томіленко.
За його словами, журналіст приїхав до КП після повідомлення читачів, що, ймовірно, співробітники згаданої установи отруїли стерилізованих безпритульних собак.
"Та поспілкуватися й розібратися в ситуації Микола не встиг – отримав удар по обличчю", - додав Томіленко.
Як розповіла головна редакторка інформаційного порталу Софія Скиба, журналіст, прибувши на місце, увійшов на територію без перешкод. А зустрівши чоловіка, який представився заступником начальника охорони підприємства, показав своє журналістське посвідчення та пояснив, що тут робить.
"Проте далі почув лише нецензурну лайку, а потім Миколу вдарили по обличчю й з такою силою, що він ледь-ледь не впав", - сказала головний редактор.
За її словами, на місце інциденту виїхали правоохоронці. Наразі постраждалий журналіст проходить судово-медичну експертизу.
"У телефонному режимі правоохоронці повідомили нам, що зараз вирішують, за якою статтею відкриватимуть кримінальне провадження. Відзначають, що відповідно до наданих відеодоказів – а напад на Миколу встиг зафіксувати його колега – стаття 171. Додам, що ніхто з керівників комунального підприємства не вийшов на зв'язок ні з редакцією, ні з постраждалим журналістом. Відтак, не перепросили й не поцікавилися, чи потрібна якась допомога, а також не спростовують ситуацію щодо жорстокого поводження з тваринами. Тож, як на мене, є всі підстави порушувати справу не лише за журналістською статтею", - зазначила Скиба.
Нагадаємо, невідомі скоїли напад на журналіста у Херсоні.