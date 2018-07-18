В Кривом Роге избили журналиста, который расследовал отравление собак

"В Кривом Роге избили журналиста, который готовил материал о жестоком обращении с животными. Происшествие случилось сегодня, 18 июля, на территории КП "Скоростной трамвай", - написал Томиленко.

По его словам, журналист приехал в КП после сообщения читателей, что, вероятно, сотрудники упомянутого учреждения отравили стерилизованных бездомных собак.

"Но пообщаться и разобраться в ситуации Николай не успел - получил удар по лицу", - добавил Томиленко.

Как рассказала главный редактор информационного портала София Скиба, журналист, прибыв на место, вошел на территорию беспрепятственно. А встретив мужчину, который представился заместителем начальника охраны предприятия, показал свое журналистское удостоверение и объяснил, что здесь делает.

"Однако дальше услышал только нецензурную брань, а затем Николая ударили по лицу с такой силой, что он чуть ли не упал", - сказала главный редактор.

По ее словам, на место инцидента выехали правоохранители. Сейчас пострадавший журналист проходит судебно-медицинскую экспертизу.

"В телефонном режиме правоохранители сообщили нам, что сейчас решают, по какой статье будут открывать уголовное производство. Отмечают, что в соответствии с предоставленными видеодоказательств - а нападение на Николая успел зафиксировать его коллега - статья 171. Добавлю, что никто из руководителей коммунального предприятия не вышел на связь ни с редакцией, ни с пострадавшим журналистом. Так не извинились и не поинтересовались, нужна какая-то помощь, а также не опровергают ситуацию жестокого обращения с животными. Поэтому, на мой взгляд, есть все основания нарушать дело не только по журналистской статье", - отметила Скиба.

Напомним, неизвестные совершили нападение на журналиста в Херсоне.