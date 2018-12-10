Через напад на журналіста у Краматорську відкрили провадження
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. За фактом нападу на журналіста у Краматорську Донецької області відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили у прес-службі Краматорського відділу поліції, передає УНН.
Так, інцидент стався 9 грудня у другій половині дня в одному з парків міста Краматорська.
"За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком до 3 років... Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії", – йдеться в повідомленні.
За словами потерпілого, у парку невідомі завадили відеозйомці та видалили запис з його особистого мобільного телефону.
Нагадаємо, у Краматорську напали на журналіста, який знімав на мобільний телефон укладання асфальту в дощову погоду.