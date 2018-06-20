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Из-за нападения на пограничников на Буковине открыли производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. По факту нападения на работников отдела пограничной службы "Красноильск" зарегистрировали уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передает УНН.

Так, по факту нападения на работников отдела пограничной службы "Красноильск" Сторожинецкий отдел полиции ГУНП в Черновицкой области внес сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК Украины.

Процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляет Сторожинецкая местная прокуратура.

Напомним, 19 июня, в пределах пгт Красноильск Черновицкой области неизвестные пытались блокировать движение пограничному наряду Черновицкого пограничного отряда и осуществить групповой нападение на работников отдела пограничной службы "Красноильск". В результате после попытки урегулировать ситуацию пограничники применили табельное оружие.

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