Из-за нападения на пограничников на Буковине открыли производство

Так, по факту нападения на работников отдела пограничной службы "Красноильск" Сторожинецкий отдел полиции ГУНП в Черновицкой области внес сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК Украины.

Процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляет Сторожинецкая местная прокуратура.

Напомним, 19 июня, в пределах пгт Красноильск Черновицкой области неизвестные пытались блокировать движение пограничному наряду Черновицкого пограничного отряда и осуществить групповой нападение на работников отдела пограничной службы "Красноильск". В результате после попытки урегулировать ситуацию пограничники применили табельное оружие.