Через напад на прикордонників на Буковині відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. За фактом нападу на працівників відділу прикордонної служби "Красноїльськ" зареєстрували кримінальне провадження. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області, передає УНН.
Так, за фактом нападу на працівників відділу прикордонної служби "Красноїльськ" Сторожинецький відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області вніс відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) КК України.
Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює Сторожинецька місцева прокуратура.
Нагадаємо, 19 червня, в межах смт Красноїльськ Чернівецької області невідомі особи намагались блокувати рух прикордонному наряду Чернівецького прикордонного загону та здійснити груповий напад на працівників відділу прикордонної служби "Красноїльськ". У результаті після спроби врегулювати ситуацію прикордонники застосували табельну зброю.