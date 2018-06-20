Через напад на прикордонників на Буковині відкрили провадження

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КИЇВ. 20 червня. УНН. За фактом нападу на працівників відділу прикордонної служби "Красноїльськ" зареєстрували кримінальне провадження. Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області, передає УНН.

Так, за фактом нападу на працівників відділу прикордонної служби "Красноїльськ" Сторожинецький відділ поліції ГУНП в Чернівецькій області вніс відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) КК України.

Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює Сторожинецька місцева прокуратура.

Нагадаємо, 19 червня, в межах смт Красноїльськ Чернівецької області невідомі особи намагались блокувати рух прикордонному наряду Чернівецького прикордонного загону та здійснити груповий напад на працівників відділу прикордонної служби "Красноїльськ". У результаті після спроби врегулювати ситуацію прикордонники застосували табельну зброю. 

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