Из-за морозов в Сумской области приостановили обучение в более чем 100 школах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Из-за морзов в Сумской школе приостановили обучение в 160 школах из полтысячи в области. Об этом сообщает областное телевидение, передает УНН.
Как отмечается, низкая температура воздуха не пустила на уроки учеников начальных классов восьми районов, одного села и четырех городов.
"Это Глуховский район, Березовская ОТО, в Сумском, Лебединском районе во всех школах, Кроливецкий район. Утром будут приняты решения, если будут большие морозы по городу Конотоп, городу Шостка и возможно по отдельным районам", - сказала главный специалист отдела дошкольного и общего среднего образования Департамента образования и науки Сумской ОГА Светлана Бирченко.
Напомним, в Харьковской области в 24 школах приостановлены занятия из-за погодных условий.