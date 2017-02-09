Из-за морозов в Сумской области приостановили обучение в более чем 100 школах

Как отмечается, низкая температура воздуха не пустила на уроки учеников начальных классов восьми районов, одного села и четырех городов.

"Это Глуховский район, Березовская ОТО, в Сумском, Лебединском районе во всех школах, Кроливецкий район. Утром будут приняты решения, если будут большие морозы по городу Конотоп, городу Шостка и возможно по отдельным районам", - сказала главный специалист отдела дошкольного и общего среднего образования Департамента образования и науки Сумской ОГА Светлана Бирченко.

Напомним, в Харьковской области в 24 школах приостановлены занятия из-за погодных условий.