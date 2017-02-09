Через морози на Сумщині призупинили навчання у понад 100 школах

Як зазначається, низька температура повітря не пустила на уроки учнів початкових класів восьми районів, одного села та чотирьох міст.

"Це Глухівський район, Березівська ОТГ, у Сумському, Лебединському районі в усіх школах, Кролевецький район. Зранку будуть прийняті рішення, якщо будуть великі морози по місту Конотоп, місту Шостка і можливо по окремим районам", - сказала головний спеціаліст відділу дошкілької та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Світлана Бирченко.

Нагадаємо, на Харківщині у 24 школах призупинені заняття через погодні умови.