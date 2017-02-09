Через морози на Сумщині призупинили навчання у понад 100 школах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Через морзи на Сумщині призупинили навчання у 160 школах з півтисячі в області. Про це повідомляє обласне телебачення, передає УНН.
Як зазначається, низька температура повітря не пустила на уроки учнів початкових класів восьми районів, одного села та чотирьох міст.
"Це Глухівський район, Березівська ОТГ, у Сумському, Лебединському районі в усіх школах, Кролевецький район. Зранку будуть прийняті рішення, якщо будуть великі морози по місту Конотоп, місту Шостка і можливо по окремим районам", - сказала головний спеціаліст відділу дошкілької та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Світлана Бирченко.
Нагадаємо, на Харківщині у 24 школах призупинені заняття через погодні умови.