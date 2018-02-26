Из-за мороза во Львове откроют дополнительные пункты обогрева
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 февраля. УНН. Из-за низкой температуры во Львове для тех, кто в этом нуждается, будут работать дополнительные пункты обогрева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
Синоптики, в частности, прогнозируют температуру воздуха в ближайшие дни около -20°С ночью и -15°С днем.
Во Львове традиционно работает пункт обогрева на улице Королевской, 3а.
Дополнительно пункты открыли на улице Лычаковской, 56, улице Сербской, 15, улице Городецкой, 163а.
Напомним, из-за резкого снижения температуры в Ужгороде открыли пункты обогрева.