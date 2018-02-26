Через мороз у Львові відкриють додаткові пункти обігріву
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 лютого. УНН. Через низьку температуру у Львові для тих, хто цього потребує, працюватимуть додаткові пункти обігріву. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
Синоптики, зокрема, передбачають температуру повітря у найближчі дні до понад -20°С вночі та -15°С вдень.
У Львові традиційно працює пункт обігріву на вулиці Королівській, 3а.
Додатково пункти відкрили на вулиці Личаківській, 56, вулиці Сербській, 15, вулиці Городоцькій, 163а.
Нагадаємо, через різке зниження температури в Ужгороді відкрили пункти обігріву.