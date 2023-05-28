Из-за массированной атаки дронами Киева начато расследование

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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«По данным следствия, в ночь на 28 мая 2023 года около 01:05 ч. вооруженные силы РФ, в нарушение законов и обычаев войны, совершили воздушную атаку беспилотными летательными аппаратами по центру Киева. Воздушная атака продолжалась более 5 часов», - сообщили в прокуратуре.

Под обстрел попали Дарницкий, Голосеевский и Печерский районы столицы. Один человек погиб, один - травмирован.

Повреждены 4 гражданских объекта - в том числе жилые дома, а также автомобили местных жителей.

При обследовании мест происшествий обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов, тип которых устанавливается.

Досудебное расследование - ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.