Через масовану атаку дронами Києва розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Розпочато розслідування масованої атаки дронами по столиці, в результаті якої є загиблий та травмований. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресслужби Київської міської прокуратури.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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«За даними слідства, в ніч на 28 травня 2023 року близько 01:05 год. збройні сили рф, в порушення законів та звичаїв війни, здійснили повітряну атаку безпілотними літальними апаратами по середмістю Києва. Повітряна атака тривала понад 5 годин», - повідомили у прокуратурі.
Під обстріл потрапили Дарницький, Голосіївський та Печерський райони столиці. Одна людина загинула, одну - травмовано.
Пошкоджено 4 цивільних об’єкти - у тому числі житлові будинки, а також автомобілі місцевих мешканців.
Під час обстеження місць подій виявлено уламки безпілотних літальних апаратів, тип яких встановлюється.
Досудове розслідування - ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.