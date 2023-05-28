Нічна атака на столицю: загинув 41-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. В результаті нічної атаки ворога у Києві загинув 41-річний уродженець Чернігівщини. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
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«Сьогодні вночі ворог вкотре атакував Київ. У результаті обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини, ще одна жінка та чоловік отримали поранення, їх госпіталізовано», - повідомили у поліції.
Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі та більше шести автомобілів.
Слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу рф на місто.
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