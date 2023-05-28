Ночная атака на столицу: погиб 41-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В результате ночной атаки врага в Киеве погиб 41-летний уроженец Черниговщины. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
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«Сегодня ночью враг в очередной раз атаковал Киев. В результате обстрелов погиб 41-летний уроженец Черниговщины, еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы», - сообщили в полиции.
Повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей.
Следственно-оперативные группы и криминалисты полиции Киева продолжают работать на местах и документируют последствия очередного нападения рф на город.
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