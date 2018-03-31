Из-за покупки лошади в Индии убили представителя низшей касты

Трех мужчин из высших каст задержали для допроса, сообщила полиция штата Гуджарат. Отец парня рассказал, что его сыну угрожали из-за приобретение лошади и езду верхом. В Индии это считается привилегией только верхней касты.

21-летнего Прадипа Ратуда нашли мертвым возле села Тимби в штате Гуджарат 29 марта. Его лошадь также убили.

Полиция штата не исключает других мотивов.

В жалобе полиции, отец погибшего указал на то, что его сыну угрожали и заставляли продать коня.

“Он сказал, что люди из касты „неприкасаемых“ не могут кататься на лошадях”, — говорится в заявлении.

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