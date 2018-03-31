Через купівлю коня в Індії вбили представника найнижчої касти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Індії молодого хлопця з найнижчої касти, із спільноти далітів, забили до смерті через те, що він придбав коня і їздив верхи на ньому. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Трьох чоловіків з вищих каст затримали для допиту, повідомила поліція штату Гуджарат. Батько хлопця розповів, що його сину погрожували через придбання коня та їзду верхи. В Індії це вважається привілеєм лише верхньої касти.
21-річного Прадіпа Ратуда знайшли мертвим поблизу села Тімбі у штаті Гуджарат 29 березня. Його коня також вбили.
Поліція штату не виключає інших мотивів.
У скарзі поліції, батько загиблого вказав на те, що його сину погрожували і змушували продати коня.
“Він сказав, що люди з касти „недоторканих“ не можуть кататися на конях”, — йдеться в заяві.
Як повідомляє УНН, у Пакистані суд виправдав підозрюваних у справі про спалення живцем подружжя християн.