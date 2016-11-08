Из-за кризиса отрасли, украинские геологи работают только на 30-40% своего рабочего времени - ученый

По его словам в 2016 г. ситуация с подготовкой геологов была доведена просто до кризисных показателей.

"Все геологические вузы и факультеты, а они есть и в Киевском, Львовском, Харьковском университетах, в Горном университете в Днепре и других городах вместе на бюджет набрали всего 67 студентов", - отметил ученый.

Георгий Лисиченко отметил, что в Украине в послевоенные годы была создана мощная геологическая и горнодобывающая отрасли, которая занималась разведкой и переработкой уранового сырья.

"Геологи и горняки, которые занимались ураном были, так скажем, элитой в стране. Сегодня же геологи работают на 30-40 процентов рабочего времени. Такие негативные процессы и по другим геологическим направлениям исследований, в том числе и в научной сфере", - добавил эксперт.

Напомним, в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн .

Как сообщал УНН, в Минэнерго заявили, что увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики .

Ради этого планируется привлекать частные инвестиции и сотрудничать с другими государствами .

Также напомним, достичь полного обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом можно без участия РФ .