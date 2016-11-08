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Через кризу галузі, українські геологи працюють лише на 30-40% cвого робочого часу - науковець

Через кризу галузі, українські геологи працюють лише на 30-40% cвого робочого часу - науковець

Київ • УНН

 • 7695 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Геологічна галузь за останні роки в нашій країні стала зовсім непопулярна і ті геологи, які набиралися до вишів, вони не знаходили роботи за спеціальністю. На сьогодні, через занепад галузі, геологи в країні працюють на 30–40 відсотків робочого часу. Про це в інтерв’ю УНН розповів член-кореспондент НАН України за спеціальністю ядерна енергетика, директор ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” Георгій Лисиченко.

За його словами в 2016 р. ситуація із підготовкою геологів була доведена просто до кризових показників.

"Всі геологічні вузи і факультети, а вони є і в Київському, Львівському, Харківському університетах, в Гірничому університеті в Дніпрі та інших містах разом на бюджет набрали усього 67 студентів", - наголосив науковець.

Георгій Лисиченко зазначив, що в Україні у післявоєнні роки була створена потужна геологічна і гірничодобувна галузі, яка займалася розвідкою і переробкою уранової сировини.

"Геологи і гірники, які займалися ураном були, так скажімо, елітою в країні. На сьогодні ж геологи працюють на 30–40 відсотків робочого часу. Такі негативні процеси і по інших геологічних напрямах досліджень, у тому числі і в науковій сфері", - додав експерт.

Нагадаємо, в Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.

Як повідомляв УНН, у Міненерго заявили, що збільшення видобутку урану є пріоритетом для української енергетики.

За для цього планують залучати приватні інвестиції та співпрацювати з іншими державами.

Також нагадаємо, досягнути повного забезпечення вітчизняних АЕС ядерним паливом можна без участі РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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