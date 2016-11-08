Через кризу галузі, українські геологи працюють лише на 30-40% cвого робочого часу - науковець

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Геологічна галузь за останні роки в нашій країні стала зовсім непопулярна і ті геологи, які набиралися до вишів, вони не знаходили роботи за спеціальністю. На сьогодні, через занепад галузі, геологи в країні працюють на 30–40 відсотків робочого часу. Про це в інтерв’ю УНН розповів член-кореспондент НАН України за спеціальністю ядерна енергетика, директор ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” Георгій Лисиченко.