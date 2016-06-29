Через КПВВ "Новотроицкое" мужчина пытался провезти три тыс. стартовых пакетов мобильной связи

При осуществлении проверочных мероприятий пограничники в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" в одном из транспортных средств, который следовал на временно неподконтрольную территорию обнаружили три тысячи стартовых пакетов мобильной связи.

Пакеты мобильной связи пограничники обнаружили в багажном отсеке автомобиля "Шкода". Уже в ходе дальнейшей беседы лицо признало, что перемещает этот товар с целью дальнейшей реализации в г.Донецк. Предварительная сумма оценки обнаруженного составила 54 500 гривен.

Для дальнейших правовых действий гражданина, обнаруженный товар и транспортное средство передано представителям сводной мобильной группы.