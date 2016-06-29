Через КПВВ "Новотроїцьке" чоловік намагався провезти три тис. стартових пакетів мобільного зв'язку
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 червня. УНН. На окуповану територію на Донеччині чоловік намагався провезти три тисячі стартових пакетів мобільного зв'язку. Про це кореспонденту УНН повідомила глава прес-служби Донецького прикордонного загону Світлана Савчук.
Під час здійснення перевірочних заходів прикордонники у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в одному з транспортних засобів, який слідував на тимчасово непідконтрольну територію виявили три тисячі стартових пакетів мобільного зв'язку.
Пакети мобільного зв'язку прикордонники виявили у багажному відсіку автомобіля "Шкода". Вже в ході подальшої бесіди особа визнала, що переміщує цей товар з метою подальшої реалізації у м. Донецьк. Попередня сума оцінки виявленого склала 54 500 гривень.
Для подальших правових дій громадянина, виявлений товар і транспортний засіб передано представникам зведеної мобільної групи.