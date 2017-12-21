Из-за коррупции Украина может остаться без безвизового режима - Гопко

“В Европейском Союзе есть много внутренних проблем. Мы должны четко понимать, что если Украина превратится в проблему, я имею в виду из-за коррумпированных чиновников, потому, что многие люди смогут нарушать границу с фальсифицированными паспортами, и при наличии стран, которые выступают за возобновление диалога с Россией и много теряют из-за санкций, то они могут воспользоваться ситуацией и сыграть против украинцев, которые начали получать возможность свободно передвигаться (в ЕС — ред.). То есть приостановить „безвиз“ — подобные механизмы разработаны и имеются в наличии”, — подчеркнула А.Гопко.

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Она добавила, что “просто выпускать заявления” по борьбе с коррупцией, в том числе по Антикоррупционному суду, — это может привести к потере доверия к Украине.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 21 декабря, отозвала проект закона “О антикоррупционные суды” (№ 6011) авторства ряда парламентариев.