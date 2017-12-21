Из-за коррупции Украина может остаться без безвизового режима - Гопко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Если Украина из-за коррупционных сделок станет проблемой для Европейского Союза, то украинцы могут остаться без безвизового режима пересечения границы. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, передает корреспондент УНН.
“В Европейском Союзе есть много внутренних проблем. Мы должны четко понимать, что если Украина превратится в проблему, я имею в виду из-за коррумпированных чиновников, потому, что многие люди смогут нарушать границу с фальсифицированными паспортами, и при наличии стран, которые выступают за возобновление диалога с Россией и много теряют из-за санкций, то они могут воспользоваться ситуацией и сыграть против украинцев, которые начали получать возможность свободно передвигаться (в ЕС — ред.). То есть приостановить „безвиз“ — подобные механизмы разработаны и имеются в наличии”, — подчеркнула А.Гопко.
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Она добавила, что “просто выпускать заявления” по борьбе с коррупцией, в том числе по Антикоррупционному суду, — это может привести к потере доверия к Украине.
Напомним, Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 21 декабря, отозвала проект закона “О антикоррупционные суды” (№ 6011) авторства ряда парламентариев.