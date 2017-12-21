Через корупцію Україна може залишитися без безвізового режиму – Гопко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Якщо Україна через корупційні оборудки стане проблемою для Європейського Союзу, то українці можуть залишитися без безвізового режиму перетину кордону. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко, передає кореспондент УНН.
“В Європейському Союзі є багато внутрішніх проблем. Ми повинні чітко розуміти, якщо Україна перетвориться на проблему, я маю на увазі через корумпованих чиновників, через те, що багато людей зможуть порушувати кордон з фальсифікованими паспортами, та при наявності країн, які виступають за відновлення діалогу з Росією і багато втрачають через санкції, то вони можуть скористуватися ситуацією і зіграти проти українців, які почали отримувати можливість вільно пересуватися (в ЄС — ред.). Тобто призупинити „безвіз“ — подібні механізми розроблені та є в наявності”, — підкреслила Г.Гопко.
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Вона додала, що “просто випускати заяви” стосовно боротьби з корупцією, зокрема щодо Антикорупційного суду, - це може привести до втрати довіри до України.
Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні в четвер, 21 грудня, відкликала проект закону “Про антикорупційні суди” (№ 6011) авторства низки парламентарів.