Из-за "игры" двух братьев с гранатой один погиб, другой ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Одесской области один человек погиб, еще один - ранен в результате взрыва гранаты в частном доме. По словам пострадавшего, взрыв произошел, когда погибший "играл" гранатой. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.
"Пострадавшие - двое братьев, 28-ми и 31-го года. Старший из них погиб, младшему оказана медицинская помощь, сейчас он вернулся домой. По словам раненого, взрыв произошел, когда брат "играл" с гранатой", - заявили в полиции.
Происшествие случилось около 10 утра в субботу в частном доме в одном из сел Захаровского района.
На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла осколки взорвавшейся гранаты. Кроме того, в доме нашли еще одну гранату - неповрежденную РГД-5, а также предметы, похожие на снаряды и тротил.
Для их осмотра и изъятия полицейские вызвали взрывотехников.
По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай".
Правоохранители устанавливают, откуда у местного жителя взялись опасные предметы, и обстоятельства самого события.
Как сообщал УНН, в Международный женский день сын нечаянно подорвал мать гранатой во время праздничного застолья.