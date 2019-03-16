Через "ігри" двох братів з гранатою один загинув, іншого поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Одеській області одна людина загинула, ще одна – поранена внаслідок вибуху гранати в приватному будинку. За словами постраждалого, вибух стався, коли загиблий "грався" гранатою. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає УНН.
"Постраждалі - двоє братів, 28-ми та 31-го року. Старший з них загинув, молодшому надано медичну допомогу, зараз він повернувся додому. Зі слів пораненого, вибух стався, коли брат "грався" гранатою", - заявили у поліції.
Подія сталась близько 10-ї ранку у суботу в приватному будинку у одному з сіл Захарівського району.
На місці події слідчо-оперативна група вилучили осколки гранати, що вибухнула. Крім того, у домівці ще одну гранату - неушкоджену РГД-5, а також предмети, схожі на снаряди та тротил.
Для їх огляду та вилучення поліцейські викликали вибухотехніків.
За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України із позначкою "нещасний випадок".
Правоохоронці встановлюють, звідки у місцевого жителя взялися небезпечні предмети, та обставини самої події.
Як повідомляв УНН, на Міжнародний жіночий день син ненароком підірвав матір гранатою під час святкового застілля.