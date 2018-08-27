Из-за ДТП в Харькове пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В результате столкновения двух автомобилей на проспекте Любови Малой в Харькове пострадали пять человек, среди которых - несовершеннолетние. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
"26 августа около 21:30 на проспекте Любови Малой произошло столкновение автомобилей "ИЖ" и "ВАЗ". В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств, 20 и 31 лет, а также три пассажира автомобиля "ВАЗ" - 24-летняя женщина, 16 и 14-летние девушки. С ссадинами и ушибами медики доставили пострадавших в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечено, что состояние здоровья пострадавших удовлетворительное. Информацию о ДТП внесли в Журнал единого учета правонарушений. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Напомним, в Черкасской области столкнулись два автомобиля BMW и грузовик. В результате ДТП погиб гражданин Латвии.