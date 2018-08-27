Через ДТП у Харкові постраждали п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Внаслідок зіткнення двох автомобілем на проспекті Любові Малої у Харкові постраждали п'ятеро людей, серед яких - неповнолітні. Про це повідомили у відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"26 серпня близько 21:30 на проспекті Любові Малої сталося зіткнення автомобілів "ІЖ" та "ВАЗ". В результаті ДТП постраждали обидва водії транспортних засобів, 20 та 31 років, а також три пасажири автівки "ВАЗ" - 24-річна жінка, 16 та 14-річні дівчата. З саднами та забоями медики доставили потерпілих до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що стан здоров'я постраждалих задовільний. Інформацію про ДТП внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень. Нині поліція встановлює всі обставини автопригоди.
Нагадаємо, у Черкаській області зіткнулися два автомобілі BMW та вантажівка. Внаслідок ДТП загинув громадянин Латвії.