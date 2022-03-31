Через "Дія" поступило уже более 20 тыс. заявок о поврежденном из-за войны жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Через приложение "Дія" уже поступило более 20 тыс. заявлений от украинцев о повреждении жилья во время войны для его восстановления. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.
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На вопрос, сколько уже через приложение "Дія" украинцы подали заявок о повреждении жилья, в Минцифре ответили: "21,284, но около 5 млн человек выехали из страны, из-за чего не могут сфотографировать свой дом, чтобы подать заявку".
Дополнение
Минцифра 30 марта сообщила, что в приложении "Дія" разрешили подавать заявку о поврежденном жилье во время войны, развязанной рф против Украины, для его восстановления.
Потери Украины из-за войны, по оценкам правительства, превысили 560 млрд долларов.