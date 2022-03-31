Через "Дія" поступило уже более 20 тыс. заявок о поврежденном из-за войны жилье

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На вопрос, сколько уже через приложение "Дія" украинцы подали заявок о повреждении жилья, в Минцифре ответили: "21,284, но около 5 млн человек выехали из страны, из-за чего не могут сфотографировать свой дом, чтобы подать заявку".

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Минцифра 30 марта сообщила, что в приложении "Дія" разрешили подавать заявку о поврежденном жилье во время войны, развязанной рф против Украины, для его восстановления.

Потери Украины из-за войны, по оценкам правительства, превысили 560 млрд долларов.