Через "Дію" надійшло вже понад 20 тис. заявок про пошкоджене через війну житло
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Через застосунок "Дія" вже надійшло понад 20 тис. заяв від українців про пошкодження житла під час війни для його відбудови. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.
Цитата
На запитання, скільки вже через застосунок "Дія" українці подали заявок про пошкодження житла, у Мінцифрі відповіли: "21,284, але близько 5 млн людей виїхали з країни, через що не можуть сфотографувати свій будинок, щоб подати заявку".
Доповнення
Мінцифра 30 березня повідомила, що у застосунку "Дія" дозволили подавати заявку про пошкоджене житло під час війни, розв'язаної рф проти України, для його відбудови.
Втрати України через війну, за оцінками уряду, перевищили 560 млрд доларів.