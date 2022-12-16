Киевское метро пока не может работать: причина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Метро в Киеве не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии. Об этом в эфире телемарафона сообщил главный инженер киевского метрополитена Виктор Выговский, передает УНН.
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"Что касается движения поездов, к сожалению, восстановить его невозможно. Нужна значительная мощность. (...) Метро не закрывается. Оно будет работать при любых условиях", – сказал Выговский.
Напомним
В Киеве вместо трамваев и троллейбусов будут временно курсировать автобусы.