Киевское метро пока не может работать: причина

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Метро в Киеве не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии. Об этом в эфире телемарафона сообщил главный инженер киевского метрополитена Виктор Выговский, передает УНН.

Цитата

"Что касается движения поездов, к сожалению, восстановить его невозможно. Нужна значительная мощность. (...) Метро не закрывается. Оно будет работать при любых условиях", – сказал Выговский.

Напомним

В Киеве вместо трамваев и троллейбусов будут временно курсировать автобусы.

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