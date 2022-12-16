Київське метро поки не може працювати: причина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Метро у Києві не може відновити роботу через дефіцит електроенергії. Про це в ефірі телемарафону повідомив головний інженер київського метрополітену Віктор Виговський, передає УНН.
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"Що стосується руху поїздів, на жаль, відновити його неможливо. Потрібна значна потужність. (...) Метро не закривається. Воно буде працювати за будь-яких умов", – сказав Виговський.
Нагадаємо
У Києві замість трамваїв і тролейбусів тимчасово курсуватимуть автобуси.