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Из-за боевых действий в Восточном Конго, около 11 тысяч беженцев сбежали в Уганду

Киев • УНН

 • 16951 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Организация Объединенных Наций заявила, что боевые действия между армией и группой вооруженных людей в восточной части Конго вынудили около 11 тысяч человек бежать через границу в Уганду, информирует УНН.

Из-за боевых действий в Восточном Конго, около 11 тысяч беженцев сбежали в Уганду

Детали

Агентство ООН по делам беженцев УВКБ заявило, что приток беженцев в Уганду в понедельник стал самым большим однодневным всплеском за более чем год для страны, которая уже принимает больше беженцев, чем в любая другая страна Африки.

"Границы Уганды закрыты для просителей убежища из-за ограничений COVID-19, но правительство вновь применило гуманитарное исключение и предоставило безопасный проход людям, ищущим убежища", - говорится в заявлении УВКБ ООН.

Следователи ООН ранее обвиняли Руанду и Уганду, которые два десятилетия назад вмешались в дела Конго во время двух региональных войн в поддержке движения "М23" (Движение 23 марта).

Обе страны это отрицают.

Добавим

В понедельник группа боевиков атаковала позиции конголезских вооруженных сил и захватили несколько сел на окраинах города Гома в провинции Северное Киву. Власти ДРК предположили, что нападавшие могут иметь отношение к повстанческой группировке "Движение 23 марта". Руководитель движения Бертран Бисимбва отверг причастность членов группировки к инциденту.

В провинциях Северное Киву и Итури с 6 мая действует военное положение с целью противодействия активизировавшимся вооруженным группам.

Справка

"Движение 23 марта" - военно-политическая группировка, созданная в апреле 2012 года бывшими лидерами "Национального конгресса в защиту народа", которое выражало интересы народа баньямуленге (так на востоке ДРК называют народ тутси). Учредители "Движения 23 марта" были недовольны тем, как правительство ДРК выполняло свои обязательства по мирным соглашениям от 23 марта 2009 года.

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